Trema il gigante verde Paura per il gelso secolare

(Di giovedì 1 agosto 2024) Rami finiti a terra,per ildi Agrate. Ildi Villa Corneliani, che secondo la leggenda sarebbe stato piantato nel XVI secolo, ha ceduto in parte sotto il peso del tempo. Soffre di "carie del legno", la diagnosi dell’agronomo, chiamato come si fa d’urgenza con un medico quando il paziente sta male. "Non ci sono stati feriti, né danni", dice il sindaco Simone Sironi, che ha trascorso ore in ansia prima di tirare un sospiro di sollievo: il guardiano della città, 12 metri di altezza e 4 di larghezza, ce la farà anche stavolta. Ingabbiato da 10 anni, "proprio per aiutarlo" e prima ancorato, è da secoli meta di agratesi alla ricerca di frescura. Oggi se lo godono soprattutto gli studenti che trascorrono il pomeriggio in biblioteca.