Tari ora arrivano i pagamenti | si può saldare la rata senza multa

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sono state inviate nei giorni scorsi le cartelle per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (la) per l’anno 2024 che dunque presto arriveranno a domicilio con un servizio postale di consegna puntuale. Alle aziende e agli studi professionali gli avvisi sono stati trasmessi con posta elettronica certificata. Poiché la scadenza fissata per il pagamento della primaera fissata al 31 luglio, i contribuenti potranno effettuare il versamento entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle cartelleincorrere in sanzioni. In ogni caso, il pagamento in unica soluzione potrà essere effettuato entro e non oltre il 2 dicembre 2024. Per il 2024 le aliquotenon hanno subito variazioni rispetto allo scorso anno grazie alle attività di accertamento e recupero svolte dal Servizio Tributi.