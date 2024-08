Salvaguardia degli equilibri di bilancio Cecere | Più risorse ai servizi sociali

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Capodrise. Ieri sera (31 luglio), il Consiglio comunale di Capodrise, con i soli voti della maggioranza, ha approvato ladi, un documento importante, che esprime lo stato di salute dei conti pubblici. “Grazie anche al lavoro dell’Area finanziaria e del dirigente Mario Volpe – commenta il sindaco Nicola–, abbiamo approvato tutto in tempo, nei termini di legge. Non succedeva da anni! In particolare, abbiamo destinato 50 mila euro in più ai, attinti dal Fondo di solidarietà del Ministero dell’Interno; e 112 mila euro per la manutenzione straordinaria, presioneri di urbanizzazione”., inoltre, ricorda che, in meno di due mesi di amministrazione, la sua gestione ha recuperato: 600 mila euro sui mutui; 220 mila euro dal fornitore del gas; e più 200 mila euro sulle cause vinte.