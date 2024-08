Record del mondo mostruoso nei 100 stile | il video che getta ombre pesantissime sulla Cina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nei 100libero c'è un nuovo campione: il cinese Pan Zhanle, un ragazzo di non ancora vent'anni (li farà domenica) semisconosciuto fino a settembre e che dai Mondiali di Doha a febbraio in cinque mesi ha superato se stesso. Abbattendo così la leggenda Johnny Weissmuller. Zhanle ha battuto tutti in un 46"40 che appartiene al futuro e toglie addirittura 40/100 al tempo che lui stesso aveva stabilito in Qatar, nella prima frazione della staffetta 4x100, poi vinta. Lo ha fatto con una seconda vasca folgorante, dopo essere passato ai 50 di due centesimi più lento rispetto al precedente limite, avendo la meglio della concorrenza: l'australiano Chalmers e l'ex detentore delPopovici (bronzo in 47''4). Il nuotatore cinese va molto forte, secondo Il Corriere della Sera anche troppo.