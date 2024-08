Rapina a mano armata Banca accerchiata | presi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una, finita con l’arresto dei tre responsabili. Uno deitori avrebbe dovuto trovarsi già in carcere, destinatario di una revoca dell’affidamento in prova, emesso dal tribunale di Modena. Nonostante il provvedimento, il 45enne italiano ha deciso, con altri due complici, di mettere a segno unain. I tre hanno fatto irruzione ieri, intorno alle 13, nella filiale del Monte dei Paschi di Siena, in via Baggio, alla rotonda che poi prosegue in via Casati, nel centro di Cusago. Armati di taglierino, sono entrati nella filiale e hanno gridato ai clienti presenti in quel momento agli sportelli di mettersi in un angolo e di non fare nulla, di non prendere inil telefono o urlare richieste di aiuto. Poi si sono diretti dai dipendenti della, minacciandoli con il taglierino per farsi consegnare subito l’incasso.