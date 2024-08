Parigi 2024 Angela Carini si ritira Ma Imane Khelif è uomo o donna? | ecco come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1° agosto– La boxer, dopo nemmeno 50 secondi, si èta contro l’algerinaagli ottavi di finale delle Olimpiadi di. L’atleta Azzurra, disperata, si è lasciato andare ad un pianto in mezzo al ring, un’immagine destinata ad entrare nella storia delle Olimpiadi, nel bene e nel male. Si conclude così, evidentementepeggio non poteva, la polemica che negli ultimi giorni ha tormentato quest’edizione dei Giochi Olimpici. Una polemica, tanto per cambiare, scatenata dalla politica, che non ha perso tempo per ficcare il naso in mezzo a questa storia. Oggetto del contendere? La sessualità di. Si sta leggendo la qualunque dappertutto, ma in pochi hanno chiaro cos’è effettivamente successo. Tra fake news e propaganda politica, la verità è difficile da trovare. Eppure c’è.