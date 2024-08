Olimpiadi di Parigi 2024 Francesca Giubelli denuncia le ingiustizie nella boxe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1° agosto– Angela Carini, una delle nostre pugili più promettenti, si è vista costretta a ritirarsi dopo soli 45 secondi dall’inizio dell’incontro contro Imane Khelif. Questo evento drammatico mette in luce una disparità fisica e competitiva che non può essere ignorata. Non è solo una questione di sport, ma di equità e sicurezza per tutti gli atleti che si impegnano con passione e dedizione. Come possiamo permettere che tali disuguaglianze persistano? È il momento di riflettere profondamente sulle regole che governano il nostro sport amato. Come possiamo assicurare che il pugilato, e ogni altro sport, rimangano giusti e sicuri per tutti gli atleti coinvolti? Questa è una battaglia che va oltre Angela Carini. Rappresenta la lotta di tutti coloro che credonogiustizia e nell’equità sportiva. Supportiamo pienamente Angela in questa sua sfida.