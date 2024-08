Nuovo sciopero alla Sirio Svg | Vogliamo il premio di risultato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Prosegue la lotta dei lavoratori dellaSvg Italy di San Giovanni di Ostellato, un’azienda tra le più grandi del Basso Ferrarese, con oltre 250 addetti. Oggi i lavoratori di tutti gli stabilimenti del Gruppo scioperano per tutta la giornata. A San Giovanni i lavoratori incroceranno le braccia per la durata dell’intero turno di lavoro. La richiesta all’azienda consiste in una costruzione di undicon dei parametri in grado di garantire la certezza dell’acconto pari a 850 euro da erogare ad agosto 2024 e di permettere con il saldo di crescere nell’importo in base a risultati raggiungibili; indicatori trasparenti e verificabili da parte della Rsu. Nella medesima giornata in tutti gli stabilimenti del Gruppo sarà costituito un presidio davanti ai cancelli a partire dalle 6 di mattina.