Nuovi sondaggi non ride quasi nessuno Cosa succede fra Lega e FI Mentre Conte…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Swg, uno degli istituti dio più apprezzati e instancabili del Paese, continua a sfornare aggiornamenti sulla situazione poitica italiana. Anche ora che molti concittadini sono più impegnati a preparare le valigie per raggiungere i luoghi di villeggiatura che a pensare a come voteranno in futuro. In ogni caso, l’ultimoo del famoso istituto demografico, mostrato come di consueto su LA7, testimonia un po’ di stanchezza per i partiti tradizionalmente più votati. Con una sola eccezione. Cominciamo con Fratelli d’Italia. La formazione guidata dalla Premier Giorgia Meloni torna (di pochissimo) al di sotto della soglia psicologica del 30%, attestandosi al 29,8%. Anche Il Pd di Elly Schlein viene dato in leggera flessione al 22,7%.