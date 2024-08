Non rompere la relazione con la Cina ma l’Italia ha chiari i rischi? Risponde Ghiretti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il governo gialloverde che siglò il memorandum di intesa con cuiaderì alla Belt & Road Initiative fu segnato da una vicenda tragicomica che riguardava l’export delle arance. La visita di Giorgia Meloni ina di essere ricordata per qualcosa di più problematico degli agrumi (magari il fotovoltaico?). Tra Pechino e Shangai, tra Xi Jinping e Chen Jining, la presidente del Consiglio ha incontrato personalità attuali e futuribili: ma quali sono stati i risultati? E quali potenzialipesano su di essi? “Lasciamo da parte per il momento il fatto che alla fine sembra che si sia concluso poco in termini economici in questa visita”, dice subito Francesca, research leader di Rand Europe, tra le massime esperte al mondo su questioni che riguardano la sicurezza economica nel rapporto-Europa.