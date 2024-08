L’Ufficio di Bilancio alza le stime di crescita del Pil nel 2024 e abbassa quelle del 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella seconda metà del, l’economia italiana continuerà a crescere a un ritmo moderato. Questo è quanto emerge dall’ultima nota congiunturale pubblicata dalparlamentare di(Upb) ad agosto. L’Upb ha rivisto al rialzo ledidel prodotto interno lordo (Pil) per il, portandole a un aumento dell’1,0% rispetto al precedente +0,8% previsto in aprile durante la validazione del Documento di Economia e Finanza (Def). Per ilperò, le proiezioni sono state leggermente ridotte, passando dall’1,1% all’1,0%. Queste previsioni sono basate sull’ipotesi di un completo utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Revisione delle previsioni economiche Le attualieconomiche rappresentano un leggero miglioramento rispetto afatte ad aprile