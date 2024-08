L’olio secco è il prodotto che non sapevi di volere quest’estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tutti parlano delquesta estate, ma che cos’è? Quali sono le sue proprietà e perché dovremmo aggiungerlo tra gli ingredienti per la cura della pelle? Quando si parla di olio per la pelle, si tende a commettere un errore clamoroso: soltanto perché si parla di olio non vuol dire che andrà ad ungere la pelle restituendo quello scomodissimo effetto oleoso, ancor di più d’estate quando ci pensa già l’afa e il sudore a rendere la pelle estremamente lucida. Allora che cosa s’intende, esattamente, per olio? E perché fa bene alla pelle? Crediti: Elements Envato -VelvetMagQuestoè diventato sempre più popolare sul mercato: infatti non è così difficile acquistarlo, ma in molti non ne conoscono neppure l’esistenza, figurarsi l’efficacia. Merito anche di TikTok,è diventato rapidamente unmust have da applicare tutto l’anno.