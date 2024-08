Juventus arriva una nuova partnership | Enel diventa Official Energy Partner per le prossime due stagioni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Energia e grande calcio fanno squadra nel segno della sostenibilità:è il nuovodellaper ledueoffrendo ai bianconeri, e ai loro tifosi, il portafoglio di prodotti e servizi energetici del Gruppo. Dalla prima giornata di campionato, che inizierà il prossimo 19 agosto,scenderà in campo nella casa dei bianconeri comparendo sui maxischermi, led e backdrop per le interviste dell’Allianz Stadium, accompagnando la squadra più tifata d’Italia in tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia. Nicolò Mardegan, head of external relations di, definisce una “grande soddisfazioneredi una delle squadre più importanti e vincenti d’Italia, con la quale stringiamo una forte sinergia nel segno della sostenibilità.