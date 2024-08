Iran chiude lo spazio aereo e minaccia di attaccare Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nella notte l’ha deciso dire il proprio, fino alle 5 ora italiana. La notizia suscita parecchia tensione, poiché con questa notizia sembra così farsi sempre più vicino un attaccoiano contro. Potrebbe infatti essere una rappresaglia per l’omicidio del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh, ucciso daproprio a Teheran.lo: cosa significa Analisti militari riferiscono che Teheran avrebbe inoltre informato in queste ore Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loroallo Stato ebraico o agli Stati Uniti. Seguici su Google News L'articololodiproviene da Metropolitan Magazine.