Inzaghi senza Taremi infortunato | la probabile formazione per Pisa-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Non arrivano buone notizie alla vigilia di, dal momento checostringea modificare laprevista nella quarta amichevole estiva di questo pre-campionato. Ecco il punto della situazione con gli ultimissimi aggiornamenti APPIANO GENTILE – Non manca quasi più nessuno all’appello. Con il rientro anticipato dei francesi Benjamin Pavard e Marcus Thuram, la rosa a disposizione di Simoneè quasi completa. Nelle prossime ore sono attesi gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, che arriveranno solo nel weekend. Servirà una settimana in più per gli argentini, che quasi sicuramente si dimezzeranno. Con l’imminente partenza di Valentin Carboni in direzione Olympique Marsiglia, sarà solo il capitano Lautaro Martinez a fermarsi a Milano.