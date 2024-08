Il destino che attende coloro che gridano Morte a Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Al direttore - Totalmente d’accordo con l’articolo di Cerasa su Sacha Baron Cohen e l’antisemitismo diffuso presente nei maggiori mezzi di comunicazione di massa. Mi permetto umilmente di aggiungere che i casi italiani non mancano. Sere fa, una giornalista del tg su La 7 ha chiosato la notizia dell'attentato di Hezbollah al campo di calcio in territorio israeliano e alle conseguenti piccole vittime druse, informando “per permettere agli spettatori di meglio contestualizzare i fatti”, che l’attacco era appunto avvenuto nel territorio del Golan annesso aattraverso una decisione del Parlamento israeliano (“occupato”, insomma). Non sarebbe male farne più puntuale menzione sul Foglio.