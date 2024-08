Giorgia Villa e il Parmigiano Reggiano le foto virali negli Stati Uniti | ma la fata non è più testimonial

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo lo straordinario argento dell’Italia nel concorso a squadre di ginnastica artistica a Parigi 2024, sono diventatele immagini che ritraggono(una delle “fate” in gara, insieme ad Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli ed Elisa Iorio) in posa con le forme didecisamente molto “italiane” che hanno fatto il giro del mondo, tanto da diventareanche, dove sono state riprese da diversi media, dal New York Times a Vanity Fair USA, passando per la NBC, Newsweek, Sports Illustrated e alla trasmissione Good Morning America.è stata definita l’ambassador del celebre formaggio italiano, ma erroneamente, visto che il rapporto con il Consorzio di tutela, nato nel marzo 2021, si è concluso nel 2022 e non sono previsti rinnovi per gli anni a venire.