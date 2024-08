FORZA VENITE GENTE | musical sulla vita di San Francesco a Palmanova 2 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 9 ottobre 1981, al Teatro Unione di Viterbo, debuttava una commediae che nel giro di pochi anni, sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Stiamo parlando dell’italianissimo “”, ilche racconta ladi Sand’Assisi, spettacolo da 3.500 repliche e oltre 2 milioni e 500 mila spettatori nel mondo, capace in una sola replica, in Piazza San Giovanni a Roma, il 16del 2000, in occasione della giornata della gioventù, di totalizzare 250 mila presenze. “” arriverà in Friuli Venezia Giulia domani, venerdì 2, asul palco di Piazza Grande.