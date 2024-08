F1 McLaren | prolungato il contratto del team principal Andrea Stella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laha annunciato il prolungamento deldi, che ricopre il ruolo didal 2022. Come ricorda la scuderia di Woking, da quando“ha assunto il ruolo dinel dicembre 2022, ilha fatto rapidi progressi, ottenendo due vittorie nei Gp, altri 18 podi e una vittoria nella Sprint”. Conferma importante, quindi, per l’ingegnere italiano, che fa parte deldal 2015, quando ha iniziato come head of race operations e performance director, prima di essere promosso a executive director racing nel 2019.aveva iniziato la propria carriera in Ferrari, lavorando come performance engineer per Michael Schumacher e Kimi Raikkonen e poi come race engineer per lo stesso Raikkonen e Fernando Alonso. F1,ildelSportFace.