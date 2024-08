Con la bici in Pamir per i bimbi in difficoltà il viaggio benefico di Renata | A ogni pedalata regalo solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) MONZA – Infra turismo e. Dopo l’Himalaya indiano, è illa prossima meta diAndolfi, fisioterapista monzese di mestiere e “biker globetrotter“ per passione. “Con un amico partiremo martedì, staremo via un mese – racconta –, una settimana da turisti in Uzbekistan, visitando Samarcanda e Bukara e la via della seta. Poi partiamo incletta da Dushanbe (capitale del Tagikistan) per un giro di oltre mille chilometri. Il passo più alto sarà a 4.700 metri. Ci aspettiamo un percorso sterrato, in parte nel corridoio di Wakhan, un’enorme vallata percorsa dal fiume che segna il confine tra Afghanistan e Tagikistan”. E come nel suoprecedentefarà una raccolta fondi a favore di “Divinity Foundation“, una casa di accoglienza in Kenia, ai piedi del Kilimangiaro, che si adopera in particolare contro le mutilazioni genitali delle bambine.