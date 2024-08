Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 1 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1° luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’continua a lavorare sul prossimo braccetto mancino da affiancare ad Alessandro Bastoni nelle rotazioni. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Yarek Gasiorowski del Valencia. Il giovane del 2005 piace tantissimo a Piero Ausilio. Da monitorare sempre Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, due profili ancora svincolati. Il primo ha detto no al Bologna, mentre il secondo è un nome da tenere sempre in considerazione in quanto ben voluto da Simone Inzaghi.