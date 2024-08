Bella bella Bellandi! Alice d’oro nel judo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2024) Neanche il tempo di festeggiare l’oro di De Gennaro nella canoa slalom che l’Italia può esultare ancora per una nuova medaglia, ancora una volta, del metallo più prezioso fra le tre in palio! Dacque parigine al tatami, la 5ª medagliaazzurra arriva conndi nelfemminile -78 kg. Laka bresciana ha battuto in finale Inbar Lanir, avversaria israeliana, grazie a un terzo cartellino che è costato il rosso e il secondo punto assegnato all’atleta italiana. Cartellini che, a differenza di quanto accaduto alla collega Odette Giuffrida, questa volta hanno premiato l’Italia. L'articolondi!nelCalcioWeb.