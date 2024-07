WWE | Hall of Famer critica la federazione per avere compromesso l’aura misteriosa del Wyatt Sicks

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Isono una stable di wrestling attiva nella WWE da poco tempo, hanno infatti fatto il loro debutto in una puntata di Raw andata in onda il 17 giugno di quest’anno terrorizzando migliaia di spettatori e wrestlers presenti nel backstage, risultato ottenuto grazie alla loro atmosfera sinistra a alle loro terrificanti maschere. La stable è poi ricomparsa in varie occasioni, tra cui la puntata di Raw del 29 luglio, dove hanno fatto irruzione sul ring e hanno successivamente attaccato Chad Gable e i Creed Brothers, che avevano appena disputato un match contro l’Alpha Academy. Dopo l’attacco sferrato ai Creed Brother e a Gable, i membri maschili deisi sono tolti le maschere, rivelando di conseguenza la loro identità.