Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 20:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE TRA PONTINA E APPIA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. NELLA CAPITALE IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE LEGATA ALL’ INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; SONO STATE INFATTI RIAPERTE ALCUNE STRADE IN PRECEDENZA CHIUSE. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA Roma-VITERBO IL SERVIZIO È STATO RIATTIVATO SULLA TRATTA URBANA. INFINE, SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI ALL’ALTEZZA DI CANCELLO ARNONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:45 - IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE IN DIREZIONE ROMA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. ANCORA GROSSI DISAGI NELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; PERMANGONO LE CHIUSURE AL TRAFFICO SU DIVERSE STRADE LIMITROFE, TRA LE QUALI VIA FARAVELLI, VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VIA TEULADA, LUNGOTEVERE OBERDAN E DELLA VITTORIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 19:15 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 580 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE. MENTRE RESTA TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO A TUSCOLANA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 18:45 - SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI, CANCELLAZIONI E LIMIAZIONI DI PERCORSO. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 580 IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE. romadailynews
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