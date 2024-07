Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE TRA PONTINA E APPIA. SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. NELLA CAPITALE IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE LEGATA ALL’ INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA ROMEO ROMEI, SIAMO IN ZONA PIAZZALE CLODIO; SONO STATE INFATTI RIAPERTE ALCUNE STRADE IN PRECEDENZA CHIUSE. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA-VITERBO IL SERVIZIO È STATO RIATTIVATO SULLA TRATTA URBANA. INFINE, SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA IN DIREZIONE NAPOLI ALL’ALTEZZA DI CANCELLO ARNONE A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA.