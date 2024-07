Paul Rudd quasi licenziato da Friends per aver ferito Jennifer Aniston

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La star di Ant-Man stava per essere cacciata dal set della sitcom per un incidente con la collega. Prima di diventare famoso in tutto il mondo per il ruolo di Scott Lang/Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe,era già conosciuto dai fan diperinterpretato Mike Hannigan, fidanzato e poi marito di Phoebe (Lisa Kudrow) nella sitcom. Nonostante sia apparso in pochi episodi, Mike è entrato nel cuore degli appassionati della serie per la relazione con Phoebe e per il talento di, capace di entrare in maniera efficace in un meccanismo oliato come. Rischio licenziamento Anni dopo la fine dello show,ha confessato ditemuto di veniredopo