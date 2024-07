Orrore in provincia di Latina | fratellini di 6 e 8 anni trovati in condizioni disumane in un casolare abbandonato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Due, di sei e otto, sono statiinin undi Via Chiana, ad Aprilia. I bambini, denutriti e con segni di violenze fisiche, erano stati abbandonati dalla madre, una giovane donna di 26ora sotto processo per maltrattamenti e lesioni. Il Ritrovamento Scioccante Nel maggio del 2023, un agente della Squadra Mobile ha scoperto i bambini in uno stato di estrema sofferenza. “Non scorderò mai quello che ho visto,” ha dichiarato l’agente in Tribunale, descrivendo una scena terribile. I bambini presentavano bruciature di sigaretta, morsi di topi e segni di denutrizione. Il professor Luigi Cipolloni, il medico che li ha visitati, ha confermato le gravi