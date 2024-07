Nuove esigenze in rosa Viene ridotto il budget per la retroguardia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’attualità cambia gli sviluppi del mercato. Ennesimo infortunio a centrocampo nelle fila rossblù, già prive dell’olimpionico El Azzouzi. E allora il rinforzo in mediana, fino a pochi giorni fa derubricato a mossa di fine mercato, diventa fondamentale. Ma servono fondi. Fondi che saranno sottratti dall’investimento del difensore. Se fino a due giorni fa il Bologna pensava di investire fino a 12-15 milioni di euro (sui 18 restanti dopo la cessione di Dallinga nel saldo tra acquisti e cessioni) per il centrale, ora il bugdet è sceso tra gli 8 e i 10 più eventuali bonus e percentuali di rivendita. Anche perché il Bologna non scarta certo l’idea di fare due difensori, uno probabilmente con la formula del prestito con riscatto, più avanti. Intanto è fondamentale chiudere il primo. E diventa fondamentale un rinforzo a centrocampo.