LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la sessione pomeridiana attesa per Musolesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44 Sicon la sfida tra il veterano francese Jean-Carles Valladont e il britannico Conor Hall. 17.42 30 °C circa in questo momento ae vento che spira a 7 km/h che non dovrebbe dare particolare fastidio. 17.38che si esibirà alle 19.03 ed è opposto allo sloveno Ziga Ravnikar. In caso di passaggio del turno affronterebbe uno tra il sudafricano Roux e il fortissimo coreano Kim. 17.34 Dopo il passaggio agli ottavi di finale di Mauro Nespoli e le uscite di scena di Alessandro Paoli e Chiara Rebagliati, stasera ci prova Federicoad avanzare nel tabellone maschile. 17.30 Ben ritrovati amici di OA Sport alladei tabelloni individuali dicon. 15.56 Grazie per averci seguito e appuntamento nel pomeriggio per il resto della giornata di qualificazione. 15.