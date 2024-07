L’hanno presa si vola Grande Fratello la nuova concorrente era tutt’altro che prevista

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continuano le indiscrezioni a proposito del lavoro che stanno svolgendo ormai da diverse settimane sia Alfonso Signorini che la suasquadra. Manca davvero poco al debutto del2024, che saràmente proposto nella formula ibrida di vipponi e nip. La bella famosa ‘forse’. Sicuramente comprenderla nell’ancora misteriosissimo cast che sarà ospitato per mesi nell’inedito, ma come sempre spiato, appartamento di Cinecittà potrebbe far guadagnare allo storico reality una quota giovanissima di telespettatori. È stata la protagonista di un simile format.