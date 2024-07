K BEEZY esce con ADHD nuovo disturbo di attenzione

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024) K, il poliedrico artista milanese torna con ilsingolo “di)”, disponibile in digitale. Fuori “di)” di KDa venerdì 19 luglio è disponibile in digitale “di)”, ilbrano di K, artista milanese versatile dalla grande capacità di scrittura e con uno stile unico e riconoscibile, scritto e prodotto con il Maestro Luca Chiaravalli. Cosa descrive il singolo? “di)” racconta di una particolare sfaccettatura di questoe di ciò che scaturisce quando si è in sovrappensiero nei confronti di qualcuno che sia ama. Kdescrive come, nonostante la vicinanza, in una relazione si possa arrivare a essere così distanti da sembrare separati da un plexiglass, comunicando solo con i gesti e senza più toccarsi.