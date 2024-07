Il cantiere di Borgovico chiude in anticipo Acinque ottimista | Riapriremo a Ferragosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sta proseguendo spedito, anzi è addirittura inrispetto ai termini previsti per la chiusura, ilper rifare la rete idrica in. "La professionalità e la competenza hanno consentito a Lereti, società del gruppo, di ridurre i tempi del temutodiche paventava riflessi pesanti sulla circolazione viabilistica interessando l’asse di accesso da nord alla convalle - spiega Stefano Cetti, amministratore delegato del gruppo- I lavori, salvo imprevisti in corso di esecuzione, potrebbero essere ultimati dopo la metà di agosto, con almeno due settimane disulla tabella di marcia". Nella mattinata di ieri si è svolto un sopralluogo alla presenza del sindaco Alessandro Rapinese.