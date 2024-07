Furto serale in villa a Mondavio Ladri rubano orologi e bracciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Colpo in, con iche hanno perlustrato palmo a palmo i tre piani dell’abitazione, riuscendo, alla fine, a impossessarsi di una piccola collezione di(6-7 pezzi) e di braccialetti d’oro e d’argento, per un valore complessivo ancora da quantificare con esattezza, ma che dovrebbe essere di diverse migliaia d’euro. L’episodio si è verificato in Contrada Piaggia (a meno di un chilometro dal centro storico) domenica sera, nella fascia oraria tra le 21 e l’una di notte. Questo, infatti, è il lasso di tempo intercorso da quando i proprietari sono usciti di casa e quando vi hanno fatto rientro. Un rientro decisamente amaro, perché il passaggio deiè parso loro evidente non appena hanno varcato la porta d’ingresso.