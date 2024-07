Da stadio a piscina | quando il Circo Massimo si trasformò in una spiaggia romana

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Era il 1939ilsiin unain cui le persone avevano la possibilità di rilassarsi, prendere il sole e fare il bagno. Infatti, il posto divenne un vero e proprio villaggio balneare provvisto di vari comfort per trascorrervi una giornata estiva.diventa una: cosa è successo In passato ildivenne una. Tanti i cittadini che vi trascorsero qualche giornata di relax e serenità, abbandonando per qualche ora le preoccupazioni quotidiane. Al suo interno erano stati realizzate tre piscine e vari campi per fare attività sportive. Vi erano poi ulteriori spazi con attrazioni e svaghi. All’epoca erano stati realizzati anche dei padiglioni per spettacoli teatrali e proiezioni di film con circa 2500 posti a disposizione. Non mancavano poi punti di ristoro come ristoranti, bar.