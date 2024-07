Anche Cascina ripropone il progetto Ci sto! Affare fatica di Arnera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Pisa), 31 luglio 2024-per l’estate 2024 il Comune difinanzia e propone ildenominato “Ci sto?! Verso l’Italia”. È unche intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale. Intende stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo, un tempo critico, spesso vuoto di esperienze e perciò di significato – in particolare per le generazioni di pre-adolescenti e adolescenti – attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale e, nel contempo, educare i nostri giovani agli acquisti nei negozi di vicinato del proprio paese, negozi il cui valore va oltre il semplice ruolo commerciale perché patrimonio importante per la socialità della comunità locale.