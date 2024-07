Addio a Roberto Herlitzka indimenticabile il suo Aldo Moro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È scomparso all’età di 86 anni, uno dei più grandi attori di teatro e cinema italiani. Nato a Torino il 2 ottobre 1937, di origine ceca,ha avuto una carriera straordinaria che ha spaziato tra cinema, teatro e televisione, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Una carriera lunga decenni, in cui ha lavorato con grandi registi come Lina Wertmüller e Marco Bellocchio, passando per le più recenti collaborazioni con Paolo Sorrentino.ha iniziato la sua formazione teatrale presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nei primi anni del dopoguerra, ha rapidamente conquistato un posto di rilievo sulla scena teatrale italiana, interpretando i grandi testi della drammaturgia moderna e contemporanea.