Venezuela proteste contro la vittoria di Maduro | 2 morti decine di arresti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Violentesono scoppiate inla proclamazione delladi Nicolasalle elezioni presidenziali. In tutto il Paese sudamericano, da Zulia a Bolivar, passando per Caracas, Valencia, Miranda, Aragua e La Guaira, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare. Seocndo un primo bilancio, due persone sono morte e 46 sono state arrestate. Cinque statue di Hugo Chávez, predecessore socialista di, sono state abbattute. Punti nevralgici del Paese come l’aeroporto di Maiquetía sono stati occupati.Leggi anche:sull’orlo del caos, governo e opposizione annunciano la. Probabili brogli Il bilancio delle violenze Il governono parla di 23 membri delle Forze armate nazionali bolivariane feriti, alcuni “con armi da fuoco”.