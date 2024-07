Utili e dividendi il modello Intesa vince ancora

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 luglio 2024) Risultati oltre le attese perSan Paolo. Al giro di boa del 2024, la prima banca italiana beneficiadegli alti tassi di interesse, che si riflettono in positivo sui bilanci delle banche.ha in tal senso chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto a 4,8 miliardi, in crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il miglioramento si è registrato anche nel secondo trimestre con l’utile che è salito a 2,5 miliardi rispetto ai 2,3 miliardi dello stesso periodo del 2023. La banca ha quindi confermatoin crescita sul 2024 e 2025 e ha alzato le stime di redditività per il 2024 e 2025, con l’utile sopra 8,5 miliardi (rispetto alla precedente previsione di 8 miliardi).