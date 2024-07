Scontro tra moto e bici elettrica | morto un ventenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Modena, 30 luglio 2024 – Non ce l’ha fatta iloriginario dell’Albania, residente ad Acerra, in provincia di Napoli, coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale con unamentre procedeva su unaclettain viale Trento Trieste a Modena. Il giovane è deceduto all’ospedale di Baggiovara. Il giovane, nello specifico, era rimasto coinvolto mentre procedeva su unaclettain unocon unacondotta da un 42enne originario del Napoletano, ma residente a Castelfranco Emilia, nel Modenese. Entrambi hanno riportato ferite gravi, il 20enne non ce l’ha fatta.