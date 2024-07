Parigi 2024 volley maschile l’Italia trionfa contro l’Egitto | vittoria in tre set per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024)di Ferdinando De Giorgi sfida, piegandolo in tre set per 25-15, 25-16, 25-20. La partita è valida per la seconda giornata del Girone B del torneo didi. Glichiudono la partita in tre parziali, portando avanti un match monopolizzato dopo le prime battute. La compagine italiana colleziona così il secondo successo in due partite, iniziando la rassegna a cinque cerchi nel migliore dei modi.vola così matematicamente ai quarti di finale, ma per conquistare la cima del girone, sarà necessario battere la Polonia.