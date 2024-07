Parigi 2024 festa Italia con 3 medaglie per la storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Adnkronos) – Un oro, un argento, un bronzo. Treper l'alle Olimpiadi diin un paio d'ore: treper la. La giornata azzurra ai Giochi va in archivio con un tris speciale tra scherma, ginnastica e nuoto. Ilre tricolore arriva in doppia cifra con il bottino complessivo di 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Il 30 luglio va in archivio, finalmente, con il metallo più pregiato regalato dalla scherma. Dopo il bronzo di Gigi Samele e l'argento di Filippo Macchi, tra recriminazioni e rimpianti, ecco l'acuto dalla pedana con l'impresa delle azzurre della spada. La finale contro le padrone di casa della Francia, sostenute dal tifo indemoniato di 8000 spettatori, è un braccio di ferro interminabile: il quartetto formato da Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio trionfa alla stoccata supplementare.