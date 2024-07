Nuova illuminazione a Parco Leonardo Il Comitato | Un risultato concreto per la comunità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Fiumicino, 30 luglio 2024 – “Con grande entusiasmo, annunciamo che Engie, su incarico del Comune di Fiumicino, ha avviato i lavori per la sostituzione di 289 punti luce nelle zone di via Botticelli, Mantegna, Perugino, Caravaggio, Portuense, Giulio Romano e altre aree. Finalmente, dopo mesi al buio e di attesa, passiamo dalle parole ai fatti. Questo rappresenta un segnale di speranza e unper la nostra“. Lo annuncia, ildi Quartiere. “Negli ultimi sei mesi, come, in collaborazione con il delegato del sindaco per PL Fabio Raiola, abbiamo fatto 3 incontri tecnici con il Comune, presentato richieste mirate per migliorare l’pubblica nelle nostre strade. L’e la sicurezza dei residenti è per noi una priorità. Oggi iniziano i lavori e già questa sera potremmo ammirare i primi nuovi lampioni accesi.