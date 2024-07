Leclerc distrugge la Ferrari | mazzata tremenda

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 30 luglio 2024)la. Alla fine della gara in Belgio il pilota monegasco ci è andato giù durissimo. Le sue dichiarazionialla fine è andato sul podio. Dalla pole al terzo posto grazie alla squalifica di Russell che gli ha fatto scalare una posizione. Ma è stata comunque una giornata durissima per la, di nuovo, viste quelle che sono state le performance di una macchina distante da un passo gara che si può considerare tale. Insomma, è una situazione abbastanza complicata.(Lapresse) – Ilveggente.itE, alla fine della gara e prima delle vacanze estive,ha parlato a Canal+, la televisione più importante della Francia, e non le ha di certo mandate a dire alla Rossa.