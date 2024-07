Lavoro stop nelle ore più calde | È una decisione sacrosanta bisogna garantire la sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Cesena, 30 luglio 2024 –alnei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo in determinate fasce orarie. L’ordinanza regionale sul divieto di lavorare all’apertoore piùdella giornata, in vigore da ieri e valida fino al 31 agosto, fissa dalle ore 12.30 alle 16 il periodo temporale in cui i lavoratori devono astenersi dal mettere in atto attività che possano mettere a rischio la loro salute, viste le alte temperature registrate. “Condizioni – commenta la presidente regionale Irene Priolo – che rendono rischioso lavorare soprattutto in ambiente esterno”. “, la tutela dei lavoratori viene prima di ogni altra cosa – afferma Luca Gasperini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – perché fare prevenzione è sempre la cosa migliore.