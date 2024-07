Incendio di sterpaglie manda in tilt il traffico ferroviario fra Roma e Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024) ORVIETO – Problemi alla circolazione ferroviaria di tutto il centro Italia per undiche ha lambito la linea dell’alta velocità e quella convenzionale fra, nelle vicinanze di Orvieto. A creare problemi è stato un rogo che si è sviluppato intorno alle 16 all’altezza del chilometro 445 dell’autostrada, in direzione sud, proprio tra la A1 e la vicina linea ferroviaria, pochi chilometri prima dell’uscita di Orvieto. La circolazione ferroviaria è stata sospesa e sono intervenuti i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile e questo a creato disagi, ritardi e cancellazioni di alcune delle corse sulla tratta, in particolare per i regional. Ferrovie dello Stato ha precisato che “l’non riguarda la sede ferroviaria” e che è stata “potenziata l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori”.