Il Southampton punta sull’attaccante cileno Brereton Díaz

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-30 15:31:24 Giorni caldissimi in redazione! Ilha rafforzato il suo attacco in vista del ritorno in Premier League ingaggiando il nazionaleBendal Villarreal. Il venticinquenne, nato a Stoke e qualificato per il Cile tramite madre, ha firmato un contratto quadriennale con lo St Mary’s per una cifra che si dice si aggiri intorno ai 7 milioni di sterline.è cresciuto al Nottingham Forest, ma si è fatto un nome al Blackburn Rovers, segnando 47 gol in 177 presenze insieme all’attuale attaccante dei Saints Adam Armstrong. Trentotto di questi sono arrivati ??nelle sue ultime due stagioni all’Ewood Park, un record che gli è valso il trasferimento al Villarreal la scorsa estate.