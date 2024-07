Da quando le uniformi di tiro olimpico assomigliano alle skin di Fortnite nella vita reale?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Ogni quattro anni, come un orologio, accadono diverse cose. Lamentarmi del fatto che non ho ancora un mutuo. Prendere in considerazione un cambiamento di carriera e, per qualche momento febbrile, credere seriamente di avere le carte in regola per diventare un avvocato dei diritti umani. Ma anche interessarmi agli sport olimpici di nicchia. Dire cose come «che grande tecnica» o «ha sorpreso tutti in questa gara», nonostante non sappia assolutamente nulla di come si vince una medaglia. Il momento è arrivato di nuovo. Dopo l'umida e faticosa cerimonia d'apertura di Parigi (la leggenda vuole che il cavallo meccanico, copia di Beyoncé, stia ancora camminando lungo la Senna), il primo evento collaterale è stato trasmesso in diretta streaming nel mio salotto: la gara a squadre miste di carabina ad aria compressa da 10 metri.