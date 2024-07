C’è ’Moda sotto le stelle’ | Eccellenze in passerella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) E’ tutto pronto per la 38ª Rassegna di Modale Stelle che si terrà giovedì 1° agosto alle 21 nella splendida cornice di piazza del Popolo. Un appuntamento irrinunciabile con la moda sartoriale e con il Made in Italy organizzato con grande impegno da Confartigianato Ascoli, Macerate e Fermo e che, come sempr,e offre la possibilità di ammirare i capi di abbigliamento realizzati dai più apprezzati stilisti del Piceno ma anche del fermano, del maceratese e della vicina Val Vibrata. L’evento sarà presentato quest’anno dalla bellissima Manila Nazzaro, ex Miss Italia e concorrente dei programmi tv Grande Fratello, Ballando con le Stelle e Temptation Island. Con lei ci sarà il bravo Marco Moscatelli.