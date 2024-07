Caro Diario – Marini Errigo e la solitudine dei numeri 1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladei1. Le decine di previsioni di medagliere che abbiamo letto anche un po’ istericamente prima che iniziasse la rumba, tutte più o meno incoraggianti, qualcuna di ottimismo persino oltraggioso e pericolosamente confinante con l’auto-gufata, partivano tutti dalla stessa considerazione: i migliori, logica alla mano, arriveranno in fondo. E dunque Tommaso, Alice Volpi, Arianna, Assunta Scutto, Odette Giuffrida, Aziz Abbes Mouhiddine, il doppio Bolelli-Vavassori, tutti1 dei rispettivi ranking o teste di serie numero 1 o campioni mondiali in carica. Ma quando prendiamo la penna in mano e ci mettiamo di buona lena a immaginare, anzi peggio a “prevedere”, ignoriamo continuamente l’enorme differenza che corre tra le Olimpiadi e lo sport normale.