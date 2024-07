Bagni di Stelle entra nel vivo Due eventi per grandi e piccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Prosegue il ciclo didi "di" quattro giorni di appuntamenti a ingresso gratuito pernelle principali piazze di San Giuliano Terme. La prossima giornata si terrà venerdì 2 agosto e sarà divisa in due iniziative: dalle 18 fino alle 20:30 al Parterre avrà luogo il laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura delle associazionicrea, La tartaruga, Occhio del riciclone Toscana, mentre alle 21:15 Antitesi teatro circo & Simone dj live terranno una "Jam session di danza aerea". Danza, musica e performance si conciliano nel penultimo appuntamento della prima edizione didi, in attesa del grande finale di venerdì 9 agosto.