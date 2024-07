Airola il senatore Matera | Passi avanti per eliminare le transenne su Corso Montella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho interloquito direttamente con il Rup e con l’ingegnere Placido Migliorino, Provveditore del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Sono lieto di poter comunicare che sono stati compiuti importanti step inper quel che riguarda la burocrazia dell’intervento avente ad oggetto il rifacimento della facciata dell’Istituto penale minorile di”. Lo fa presente ildi Fratelli d’Italia Domenico. “In particolare – prosegue il medesimo – ho appreso da Migliorini come il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato in questione abbia approvato, con piccole prescrizioni, il progetto esecutivo.